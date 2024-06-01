Алькарас обыграл Корду и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мирапробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024.

В матче третьего круга испанский теннисист за 2 часа и 42 минуты обыграл представителя США Себастьяна Корду со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.

Алькарас три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Корды, занимающего 28 место в мировом рейтинге, один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Алькарас поборется с американцем Беном Шелтоном или представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.