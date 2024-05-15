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    Гауфф: Стратегия на матч со Свентек? Я не могу сказать

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Кори Гауфф  Ига Свентек
    Американская теннисистка Коко Гауфф не стала раскрывать свою стратегию на полуфинальный матч против первой ракетки мира Иги Свентек на турнире в Риме.

    Кори Гауфф
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    Кори Гауфф

    «Я не могу вам сказать (смеется). С ней сложно играть, особенно на грунте. Есть причина, по которой она является первой ракеткой мира. Но я чувствую, что становлюсь сильнее с каждым матчем. Я очень рада сыграть в полуфинале», — сказала теннисистка на пресс-конференции.

    В четвертьфинале Гауфф победила китаянку Циньвэнь Чжэн со счетом 7:6 (7:4), 6:1, а Свентек обыграла американку Мэдисон Кис (6:1, 6:3).

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    Полуфинальный матч между спортсменками пройдет в четверг, 16 мая.

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