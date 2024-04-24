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    Надаль: В нынешнем состоянии нет смысла играть на «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль
    Обладатель 22 титулов ТБШ, легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, будет ли он играть на Открытом чемпионате Франции — 2024 и при каких условиях.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Если я приеду в Париж в том состоянии, в котором пребываю сейчас, я не буду играть. Я сыграю на „Ролан Гаррос“, если буду чувствовать себя конкурентоспособным. Это не станет концом света или завершением моей карьеры.

    У меня есть цели после Открытого чемпионата Франции. Например, Олимпийские игры», — сказал Надаль на пресс-конференции.

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    • Напомним, Надаль заявлен на «Мастерс» в испанском Мадриде, намеченный с 24 апреля по 5 мая. В первом круге его ждет поединок с американцем Дарвином Бланшем.

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