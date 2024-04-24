Надаль: В нынешнем состоянии нет смысла играть на «Ролан Гаррос»

Обладатель 22 титулов ТБШ, легендарный испанский теннисистсообщил, будет ли он играть на Открытом чемпионате Франции — 2024 и при каких условиях.

«Если я приеду в Париж в том состоянии, в котором пребываю сейчас, я не буду играть. Я сыграю на „Ролан Гаррос“, если буду чувствовать себя конкурентоспособным. Это не станет концом света или завершением моей карьеры.

У меня есть цели после Открытого чемпионата Франции. Например, Олимпийские игры», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Напомним, Надаль заявлен на «Мастерс» в испанском Мадриде, намеченный с 24 апреля по 5 мая. В первом круге его ждет поединок с американцем Дарвином Бланшем.