Вероника Кудерметова успешно стартовала на турнире в Штутгарте

Вероника Кудерметова Фото: globallookpress.com
В 1/16 финала россиянка одолела 24-ю ракетку мира чешку Барбору Крейчикову со счетом 5:7, 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 3 часа 6 минут.
Кудерметова четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Крейчиковой два эйса, пять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.
В следующем раунде Кудерметова сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.