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    Вероника Кудерметова успешно стартовала на турнире в Штутгарте

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Вероника Кудерметова Барбора Крейчикова
    26-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-500, который проходит на грунте в Штутгарте (Германия).

    Вероника Кудерметова
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    Вероника Кудерметова

    В 1/16 финала россиянка одолела 24-ю ракетку мира чешку Барбору Крейчикову со счетом 5:7, 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 3 часа 6 минут.

    Кудерметова четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Крейчиковой два эйса, пять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

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    В следующем раунде Кудерметова сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

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