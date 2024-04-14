Алькарас не выступит на турнире в Барселоне

Карлос Алькарас Фото: globallookpress.com
В основной сетке, где спортсмен во втором круге должен был сыграть с победителем матча Люка Ван Аш (Франция) — Чжан Чжичжэнь (Китай), его заменит лаки-лузер.
Ранее Алькарас отказался от выступления на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). Спортсмен почувствовал дискомфорт в правой руке на тренировке перед стартом турнира и принял решение сняться с соревнований.
Карлос Алькарас является действующим чемпионом турнира в Барселоне. В 2023 году теннисист в двух сетах финала обыграл грека Стефаноса Циципаса.