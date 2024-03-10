Джокович вышел на первое место по числу побед в «Мастерсах» на харде

Новак Джокович Фото: globallookpress.com
Встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:3 в пользу первой ракетки мира.
Эта победа стала 265-й для Джоковича на хардовых турнирах серии «Мастерс». Он обошёл бывшую первую ракетку мира швейцарского теннисиста Роджера Федерера (264) и теперь является единоличным лидером по этому показателю с момента введения этого формата в 1990 году.
В следующем круге в Индиан-Уэллсе Джоковичу будет противостоять 20-летний итальянец Лука Нарди.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта.