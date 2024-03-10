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    Джокович вышел на первое место по числу побед в «Мастерсах» на харде

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Сегодня, 10 марта, на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) состоялся матч между Новаком Джоковичем и австралийцем Александром Вукичем.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    Встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:3 в пользу первой ракетки мира.

    Эта победа стала 265-й для Джоковича на хардовых турнирах серии «Мастерс». Он обошёл бывшую первую ракетку мира швейцарского теннисиста Роджера Федерера (264) и теперь является единоличным лидером по этому показателю с момента введения этого формата в 1990 году.

    В следующем круге в Индиан-Уэллсе Джоковичу будет противостоять 20-летний итальянец Лука Нарди.

    Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта.

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