Калинская поднялась на 16 мест в обновленном рейтинге WTA

WTA на официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг теннисисток.

Лидером мирового рейтинга осталась Ига Свентек из Польши, на втором месте белоруска Арина Соболенко, замыкает тройку американка Коко Гауфф.

Россиянка Анна Калинская после выхода в финал турнира в Дубае поднялась на 16 позиций и расположилась на 24-м месте в рейтинге. Это самая высокая позиция для 25-летней россиянки. Дарья Касаткина осталась первой ракеткой России, занимая 12-е место.

Калинская не смогла завоевать первый титул WTA в одиночном разряде. По ходу турнира в Дубае россиянка обыграла трех представительниц топ-10: Игу Свентек (1), Елену Остапенко (9) и Кори Гауфф (3).