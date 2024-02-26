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    Калинская поднялась на 16 мест в обновленном рейтинге WTA

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    WTA на официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг теннисисток.

    Анна Калинская
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    Анна Калинская

    Лидером мирового рейтинга осталась Ига Свентек из Польши, на втором месте белоруска Арина Соболенко, замыкает тройку американка Коко Гауфф.

    Россиянка Анна Калинская после выхода в финал турнира в Дубае поднялась на 16 позиций и расположилась на 24-м месте в рейтинге. Это самая высокая позиция для 25-летней россиянки. Дарья Касаткина осталась первой ракеткой России, занимая 12-е место.

    Калинская не смогла завоевать первый титул WTA в одиночном разряде. По ходу турнира в Дубае россиянка обыграла трех представительниц топ-10: Игу Свентек (1), Елену Остапенко (9) и Кори Гауфф (3).

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