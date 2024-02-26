Калинская поднялась на 16 мест в обновленном рейтинге WTA

Анна Калинская Фото: globallookpress.com
Лидером мирового рейтинга осталась Ига Свентек из Польши, на втором месте белоруска Арина Соболенко, замыкает тройку американка Коко Гауфф.
Россиянка Анна Калинская после выхода в финал турнира в Дубае поднялась на 16 позиций и расположилась на 24-м месте в рейтинге. Это самая высокая позиция для 25-летней россиянки. Дарья Касаткина осталась первой ракеткой России, занимая 12-е место.
Калинская не смогла завоевать первый титул WTA в одиночном разряде. По ходу турнира в Дубае россиянка обыграла трех представительниц топ-10: Игу Свентек (1), Елену Остапенко (9) и Кори Гауфф (3).