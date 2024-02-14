Синнер одержал уверенную победу в первом матче после триумфа на Australian Open — 2024

Итальянский теннисист(4-я ракетка мира) легко победил в первой игре после триумфа Australian Open — 2024.

Его соперником на крупном турнире серии ATP-500 в голландском Роттердаме был местный игрок Ботика ван де Зандсхулп (66-я ракетка мира).

Синнер победил его в двух сетах со счетом 6:3, 6:3 за 1 час и 27 минут.

Итальянец выполнил четыре эйса, допустил две двойные ошибки, смог взять три брейк-пойнта из восьми.

Ван де Зандсхулп пять раз подал навылет, сделал одну двойную ошибку, не смог взять ни одного из трех брейк-пойнтов.

В следующем круге Синнер сыграет со знаменитым французом Гаэлем Монфисом (70), получивших от организаторов турнира wildcard.