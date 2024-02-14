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    Синнер одержал уверенную победу в первом матче после триумфа на Australian Open — 2024

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Янник Синнер Ботик ван де Зандсхулп Гаэль Монфис
    Итальянский теннисист Янник Синнер (4-я ракетка мира) легко победил в первой игре после триумфа Australian Open — 2024.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    Его соперником на крупном турнире серии ATP-500 в голландском Роттердаме был местный игрок Ботика ван де Зандсхулп (66-я ракетка мира).

    Синнер победил его в двух сетах со счетом 6:3, 6:3 за 1 час и 27 минут.

    Итальянец выполнил четыре эйса, допустил две двойные ошибки, смог взять три брейк-пойнта из восьми.

    Ван де Зандсхулп пять раз подал навылет, сделал одну двойную ошибку, не смог взять ни одного из трех брейк-пойнтов.

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