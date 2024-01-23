Рублев: Синнер отыграл офигенно

Российский теннисистпрокомментировал поражение от итальянцана Australian Open.

«Я думаю, если вы посмотрите тай-брейк, то там не было ни психологически, ни физически ничего... Были все тяжелые розыгрыши, где он отыграл офигенно. И я тоже играл хорошо, просто в одном моменте не так агрессивно сыграл, в другом, когда побежал, чуть-чуть подвернул ногу и не успел так быстро вернуться», — отметил Рублев после матча.

Рублев проиграл все десять четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема».

В полуфинале соперником Синнера будет серб Новак Джокович.