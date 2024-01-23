Джокович о победе над Фритцем: Я страдал в первых двух сетах

Сербпрокомментировал победу над американцем(7:6. 4:6, 6:2, 6:3) в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Я много страдал в первых двух сетах, в том числе из-за его качественного тенниса. Он хорошо подавал, держался ближе к линии и как бы душил меня с задней линии корта.

Большую часть розыгрышей я играл на задней линии. Было очень сложно найти правильный момент. Было очень жарко, пока на улице было солнце. Физически очень тяжело, да и эмоционально тоже.

В конце концов, мне удалось сломить его, когда это было важно. Я прибавил в игре, наверное, в середине третьего сета и держал этот уровень до самого конца», — приводит слова сербского теннисиста пресс-служба ATP.

В полуфинале Джокович встретится с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Андрей Рублев (Россия).