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    Джокович о победе над Фритцем: Я страдал в первых двух сетах

    Теннис Прогнозы на теннис Новак Джокович  Тейлор Фритц ATP
    Серб Новак Джокович прокомментировал победу над американцем Тейлором Фритцем (7:6. 4:6, 6:2, 6:3) в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Я много страдал в первых двух сетах, в том числе из-за его качественного тенниса. Он хорошо подавал, держался ближе к линии и как бы душил меня с задней линии корта.

    Большую часть розыгрышей я играл на задней линии. Было очень сложно найти правильный момент. Было очень жарко, пока на улице было солнце. Физически очень тяжело, да и эмоционально тоже.

    В конце концов, мне удалось сломить его, когда это было важно. Я прибавил в игре, наверное, в середине третьего сета и держал этот уровень до самого конца», — приводит слова сербского теннисиста пресс-служба ATP.

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