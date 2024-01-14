Аванесян: Постараюсь как можно лучше подготовиться к матчу с Саккари

Российская теннисисткарассказала, чего ждет от матча второго круга Australian Open с представительницей Греции

«Мария — очень хороший игрок. Надеюсь, мы будем играть на большом корте, мне это придаёт больше положительных эмоций, мотивирует. Я просто также попытаюсь насладиться этим моментом и показать всё, что я могу.

Мне кажется, двухдневный перерыв мне поможет, потому что предыдущий матч был довольно-таки тяжёлым, хорошо иметь больше времени для подготовки. Постараюсь подготовиться как можно лучше», — сказала Аванесян на пресс-конференции.

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На старте соревнований Аванесян одолела китаянку Чжосюань Бай со счетом 4:6, 7:5, 6:2.