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    Халеп и Муратоглу больше не работают вместе

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Симона Халеп
    Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс-первая ракетка мира румынка Симона Халеп объявила о прекращении сотрудничества с известным тренером Патриком Муратоглу и его многочисленным штабом.

    Симона Халеп
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    Симона Халеп

    «Мне бы хотелось, чтобы Муратоглу высказался немного раньше. Мы уже какое-то время не сотрудничаем. Я всегда доверяла своим тренерам, но теперь моё доверие подорвано. Не знаю, что будет дальше, и смогу ли я снова доверять кому-то», — приводит слова Халеп Euronews Romania.

    Напомним, что Халеп получила четырехлетнюю дисквалификацию после того, как в ее организме был обнаружен запрещенный препарат. Муратоглу, с которым румынка начала сотрудничать с весны 2022 года, взял на себя вину за попадание запрещённого препарата в организм спортсменки.

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