Халеп и Муратоглу больше не работают вместе

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс-первая ракетка мира румынкаобъявила о прекращении сотрудничества с известным тренероми его многочисленным штабом.

«Мне бы хотелось, чтобы Муратоглу высказался немного раньше. Мы уже какое-то время не сотрудничаем. Я всегда доверяла своим тренерам, но теперь моё доверие подорвано. Не знаю, что будет дальше, и смогу ли я снова доверять кому-то», — приводит слова Халеп Euronews Romania.

Напомним, что Халеп получила четырехлетнюю дисквалификацию после того, как в ее организме был обнаружен запрещенный препарат. Муратоглу, с которым румынка начала сотрудничать с весны 2022 года, взял на себя вину за попадание запрещённого препарата в организм спортсменки.