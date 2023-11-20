ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичДжокович — сверхчеловек, Синнер — будущая первая ракетка мира, а Рублев и Циципас — два главных разочарования
  • 13:36
    • КХЛ назвала лучших игроков недели
  • 12:47
    • Чалов стал победителем премии «Джентльмен года‑2023»
  • 11:36
    • Джокович восьмой раз завершил год на первой строчке рейтинга ATP. В топ-100 семь россиян
  • 10:42
    • Круговой: У меня был конкретный вариант во Франции, но до переговоров не дошло
    Все новости спорта

    Хачанов и Кудерметова выступят на турнире в Санкт-Петербурге

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов WTA Вероника Кудерметова
    Российские теннисисты Карен Хачанов и Вероника Кудерметова выступят на турнире в Санкт-Петербурге, информирует пресс-служба соревнований.

    Карен Хачанов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карен Хачанов

    Турнир состоится с 1 по 3 декабря на кортах КСК «Арена».

    В рамках соревнования теннисисты будут поделены на две группы (Львы и Сфинксы), в каждую из которых войдут три игрока АТР, три игрока WTA и играющий капитан.

    Хачанову присвоен первый номер посева в команде Львов, Кудерметовой — в команде Сфинксов.

    Ранее стало известно, что на турнире в Санкт-Петербурге примут участие Анастасия Потапова, Александр Шевченко, сербы Ласло Дьере и Душан Лайович, а также другие теннисисты.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Совершит ли Казахстан сенсационный выход на Евро-2024?
  • Словения — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Чехия выиграет и поедет на Евро-2024
  • Чехия — Молдавия. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Россия и Куба забьют друг другу
  • Россия — Куба. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 20 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Словения — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Чехия — Молдавия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Россия — Куба
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Украина — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Северная Македония — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив— Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Румыния — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры