Хачанов и Кудерметова выступят на турнире в Санкт-Петербурге

Российские теннисистывыступят на турнире в Санкт-Петербурге, информирует пресс-служба соревнований.

Турнир состоится с 1 по 3 декабря на кортах КСК «Арена».

В рамках соревнования теннисисты будут поделены на две группы (Львы и Сфинксы), в каждую из которых войдут три игрока АТР, три игрока WTA и играющий капитан.

Хачанову присвоен первый номер посева в команде Львов, Кудерметовой — в команде Сфинксов.

Ранее стало известно, что на турнире в Санкт-Петербурге примут участие Анастасия Потапова, Александр Шевченко, сербы Ласло Дьере и Душан Лайович, а также другие теннисисты.