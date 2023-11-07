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    • Свентек стала победительницей Итогового турнира WTA
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    Свентек сместила Соболенко с первого места рейтинга WTA

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Финал тура WTA Арина Соболенко Ига Свентек Джессика Пегула
    Польская теннисистка Ига Швентек вернулась на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    22-летняя полька стала победительницей Итогового турнира WTA, в финале обыграл американку Джессику Пегулу (6:1, 6:0).

    Таким образом, Свентек сместила белоруску Арину Соболенко с первой строчки рейтинга WTA.

    Напомним, Свентек лишилась статуса первой ракетки мира после Открытого чемпионата США-2023.

    Рейтинг WTA Версия от 7 ноября 2023 года
    • 1 (2). Ига Свентек (Польша) — 9295 очков
    • 2 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9050
    • 3 (3). Кори Гауфф (США) — 6580
    • 4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6365
    • 5 (5). Джессика Пегула (США) — 5975
    • 6 (7). Онс Жабер (Тунис) — 4195
    • 7 (6). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4075
    • 8 (8). Каролина Мухова (Чехия) — 3651
    • 9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3620
    • 10 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2880…
    • 16 (15). Людмила Самсонова — 2650…
    • 18 (17). Дарья Касаткина — 2550
    • 19 (16). Вероника Кудерметова — 2520…
    • 21 (21). Екатерина Александрова — 2035…
    • 28 (28). Анастасия Потапова — 1588…
    • 46 (47). Мирра Андреева — 1149…
    • 54 (53). Анна Блинкова — 1110…
    • 59 (59). Анастасия Павлюченкова — 1044
    • 60 (60). Диана Шнайдер — 1021
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