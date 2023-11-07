Свентек сместила Соболенко с первого места рейтинга WTA

Ига Свентек Фото: globallookpress.com
22-летняя полька стала победительницей Итогового турнира WTA, в финале обыграл американку Джессику Пегулу (6:1, 6:0).
Таким образом, Свентек сместила белоруску Арину Соболенко с первой строчки рейтинга WTA.
Напомним, Свентек лишилась статуса первой ракетки мира после Открытого чемпионата США-2023.
Рейтинг WTA Версия от 7 ноября 2023 года
- 1 (2). Ига Свентек (Польша) — 9295 очков
- 2 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9050
- 3 (3). Кори Гауфф (США) — 6580
- 4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6365
- 5 (5). Джессика Пегула (США) — 5975
- 6 (7). Онс Жабер (Тунис) — 4195
- 7 (6). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4075
- 8 (8). Каролина Мухова (Чехия) — 3651
- 9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3620
- 10 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2880…
- 16 (15). Людмила Самсонова — 2650…
- 18 (17). Дарья Касаткина — 2550
- 19 (16). Вероника Кудерметова — 2520…
- 21 (21). Екатерина Александрова — 2035…
- 28 (28). Анастасия Потапова — 1588…
- 46 (47). Мирра Андреева — 1149…
- 54 (53). Анна Блинкова — 1110…
- 59 (59). Анастасия Павлюченкова — 1044
- 60 (60). Диана Шнайдер — 1021