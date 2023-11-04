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    Рублев вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже

    Теннис Прогнозы на теннис Андрей Рублёв Алекс де Минор Новак Джокович  Хольгер Руне ATP
    Россиянин Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерса» в Париже, призовой фонд которого составляет 5,7 миллиона евро.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    В матче 1/4 финала Рублев одержал волевую победу над австралийцем Алексом Де Минором — 4:6, 6:3, 6:1.

    Игра продолжалась чуть больше двух часов.

    Андрей за это время выполнил 4 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов.

    Рублев третий раз в сезоне дошел до полуфинала на «Мастерсе». Его следующим соперником станет серб Новак Джокович, обыгравший прошлогоднего чемпиона парижского турнира датчанина Хольгера Руне — 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

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