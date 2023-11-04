Рублев вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже

Андрей Рублев Фото: globallookpress.com
В матче 1/4 финала Рублев одержал волевую победу над австралийцем Алексом Де Минором — 4:6, 6:3, 6:1.
Игра продолжалась чуть больше двух часов.
Андрей за это время выполнил 4 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов.
Рублев третий раз в сезоне дошел до полуфинала на «Мастерсе». Его следующим соперником станет серб Новак Джокович, обыгравший прошлогоднего чемпиона парижского турнира датчанина Хольгера Руне — 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.