Димитров: Медведев вернет любой мяч, как бы ты ни ударил

Болгарский теннисистпрокомментировал победу над россияниномво втором круге турнира в Париже.

«Даже сейчас я разговаривал с командой о том, что несколько ударов мог бы сделать по-другому. Например, каждый раз, когда я готовился к бэкхенду, вместо того чтобы наклониться вперёд, я отклонялся назад. Я думал: "Что происходит?" Если честно, было очень тяжело. В такие моменты ты играешь и понимаешь, что, как бы ни ударил по мячу, он всё равно вернётся. В этом весь Даниил. Не только сегодня. Он в целом так играет.

И мне показалось, что я видел не все варианты, чтобы дожать в этом розыгрыше. Их очень трудно увидеть, когда на корте, и позже я посмотрю, мог ли сделать что-то ещё, перехитрить его или немного рискнуть. У меня всегда неплохие шансы в длинных розыгрышах. Против него всегда плюс-минус 50 на 50 или, возможно, небольшой перевес в его сторону. Но да, мне пришлось смириться. Другого выхода не было. В матчах с такими игроками, когда ты немного выбит из колеи или начинаешь ошибаться, они замечают и пользуются по полной», — сказал Димитров на послематчевой пресс-конференции.

Следующим соперником Димитрова станет Александр Бублик из Казахстана. Турнир во Франции продлится до 5 ноября.