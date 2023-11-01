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    Димитров: Медведев вернет любой мяч, как бы ты ни ударил

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Григор Димитров Даниил Медведев
    Болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым во втором круге турнира в Париже.

    Григор Димитров
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    Григор Димитров

    «Даже сейчас я разговаривал с командой о том, что несколько ударов мог бы сделать по-другому. Например, каждый раз, когда я готовился к бэкхенду, вместо того чтобы наклониться вперёд, я отклонялся назад. Я думал: "Что происходит?" Если честно, было очень тяжело. В такие моменты ты играешь и понимаешь, что, как бы ни ударил по мячу, он всё равно вернётся. В этом весь Даниил. Не только сегодня. Он в целом так играет.

    И мне показалось, что я видел не все варианты, чтобы дожать в этом розыгрыше. Их очень трудно увидеть, когда на корте, и позже я посмотрю, мог ли сделать что-то ещё, перехитрить его или немного рискнуть. У меня всегда неплохие шансы в длинных розыгрышах. Против него всегда плюс-минус 50 на 50 или, возможно, небольшой перевес в его сторону. Но да, мне пришлось смириться. Другого выхода не было. В матчах с такими игроками, когда ты немного выбит из колеи или начинаешь ошибаться, они замечают и пользуются по полной», — сказал Димитров на послематчевой пресс-конференции.

    Следующим соперником Димитрова станет Александр Бублик из Казахстана. Турнир во Франции продлится до 5 ноября.

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