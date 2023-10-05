Циципас — об изменениях в тренерском штабе: Без отца теряю свою идентичность

Греческий теннисист, занимающий сейчас пятое место в рейтинге ATP, объяснил причину последних изменений в своем тренерском штабе.

«Марк Филиппуссис больше не входит в мою команду. Я хотел попробовать работу с тренером. Но почувствовал, что без отца теряю часть своей теннисной идентичности. Мне не удалось адаптироваться к новым формам или способам обучения, к методам Марка — хотя я очень хорошо к нему отношусь.

Отец всегда был со мной. Даже когда люди его не видели, он всегда был рядом — буквально. Он никуда не денется. Я не намерен его менять или отодвигать. Люди постоянно разгоняют слухи или пытаются испортить твои отношения с близкими. Но его нельзя никуда убрать», — цитирует Циципаса Tennis Majors.

Стефанос Циципас завоевал 10 турниров ATP, два раза выходил в финалы Турниров большого шлема, был третьей ракеткой мира в 2021 году.