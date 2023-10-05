Шевченко проиграл 380 ракетке мира на старте турнира в Шанхае

Российский теннисистне смог преодолеть первый круг турнира в Шанхае категории «Мастерс».

На старте соревнования он проиграл представителю Тайваня Цзэн Цзэн, занимающему 380-е место в рейтинге ATP, со счетом 6:3, 3:6, 2:6.

Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. Цзэн три раза подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Шевченко два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде соревнований Цзэн сыграет с 23-й ракеткой мира представителем Франции Адрианом Маннарино.