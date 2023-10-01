Рублев и Хачанов пробились в полуфинал турнира в Пекине в парном разряде

Российские теннисистывышли в полуфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай) в парном разряде.

Российский дуэт в двух партиях одолел австрийцев Александера Эрлера и Лукаса Мидлера. Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:4) в пользу Хачанова и Рублева.

Спортсмены провели на корте 1 час 39 минут. По ходу встречи Рублёв и Хачанов выполнили три эйса, реализовали три брейк-пойнта из десяти и допустили четыре двойные ошибки.

За выход в финал российский дуэт поборется либо с Юго Нисом (Монако) и Яном Зелиньским (Польша), либо с Весли Колхофом (Нидерланды) и Нилом Скупски (Великобритания).