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    Рублев и Хачанов пробились в полуфинал турнира в Пекине в парном разряде

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв Карен Хачанов
    Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли в полуфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай) в парном разряде.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    Российский дуэт в двух партиях одолел австрийцев Александера Эрлера и Лукаса Мидлера. Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:4) в пользу Хачанова и Рублева.

    Спортсмены провели на корте 1 час 39 минут. По ходу встречи Рублёв и Хачанов выполнили три эйса, реализовали три брейк-пойнта из десяти и допустили четыре двойные ошибки.

    За выход в финал российский дуэт поборется либо с Юго Нисом (Монако) и Яном Зелиньским (Польша), либо с Весли Колхофом (Нидерланды) и Нилом Скупски (Великобритания).

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