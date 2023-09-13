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    Чесноков: Кудерметова потеряла уверенность в себе

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Вероника Кудерметова
    Советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал результаты 18-й ракетки мира россиянки Вероники Кудерметовой в текущем сезоне.

    Вероника Кудерметова
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    Вероника Кудерметова

    «Вероника в последнее время играет крайне неубедительно, поэтому в её поражениях ничего удивительного нет. Она допускает массу ошибок, мне кажется, она потеряла уверенность в себе. Если в прошлом году она боролась за попадание на Итоговый турнир, входила в десятку мира, то этот сезон она проводит очень слабо. Не могу сказать, с чем это связано, я не знаю всех нюансов подготовки, так как не вхожу в её команду», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

    До этого Кудерметова не вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США).

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