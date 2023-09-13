Чесноков: Кудерметова потеряла уверенность в себе

Советский и российский теннисистпрокомментировал результаты 18-й ракетки мира россиянкив текущем сезоне.

«Вероника в последнее время играет крайне неубедительно, поэтому в её поражениях ничего удивительного нет. Она допускает массу ошибок, мне кажется, она потеряла уверенность в себе. Если в прошлом году она боролась за попадание на Итоговый турнир, входила в десятку мира, то этот сезон она проводит очень слабо. Не могу сказать, с чем это связано, я не знаю всех нюансов подготовки, так как не вхожу в её команду», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

До этого Кудерметова не вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США).