Джокович: Я благодарен и горжусь, что представляю Сербию

Сербский теннисиствыразил мнение, что его происхождение помешало ему добиться должного признания на Западе.

«Я оставлю другим право ответить на вопрос о том, заслуживаю ли я быть частью этой дискуссии. Однако одно я знаю точно — если бы я был не из Сербии, меня прославляли бы в спортивном мире многие годы. Особенно на Западе. Но это часть моего пути, и я благодарен и горжусь тем, что представляю Сербию. Благодаря этому все мои достижения становятся ещё слаще и приносят больше удовлетворения», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

Ранее Джокович выиграл US Open 2023. В финале серб победил россиянина Даниила Медведева.