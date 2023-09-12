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    Джокович: Я благодарен и горжусь, что представляю Сербию

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Сербский теннисист Новак Джокович выразил мнение, что его происхождение помешало ему добиться должного признания на Западе.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Я оставлю другим право ответить на вопрос о том, заслуживаю ли я быть частью этой дискуссии. Однако одно я знаю точно — если бы я был не из Сербии, меня прославляли бы в спортивном мире многие годы. Особенно на Западе. Но это часть моего пути, и я благодарен и горжусь тем, что представляю Сербию. Благодаря этому все мои достижения становятся ещё слаще и приносят больше удовлетворения», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

    Ранее Джокович выиграл US Open 2023. В финале серб победил россиянина Даниила Медведева.

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