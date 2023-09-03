ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Франческо ТоттиТотти и другие: Когда травма крестов — не крест
  • 08:00
    • Александрова проиграла Вондроушовой в третьем круге US Open
  • 00:59
    • Рублёв пробился в 1/8 финала US Open
  • 00:12
    • Гол Головина помог «Монако» обыграть «Ланс» в матче Лиги 1
  • 23:53
    • «Лацио» одержал гостевую победу над «Наполи» в матче Серии А
  • 22:01
    • «Краснодар» выиграл у «Спартака»
    Все новости спорта

    Александрова проиграла Вондроушовой в третьем круге US Open

    Теннис Прогнозы на теннис US Open WTA Екатерина Александрова Маркета Вондроушова
    Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла в третьем круге турнира US Open.

    Екатерина Александрова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Екатерина Александрова

    В двух сетах она проиграла чешке Маркете Вондроушовой — 2:6, 1:6.

    Продолжительность встречи составила 57 минут. За это время чешка успела совершить один эйс, допустить три двойные ошибки и реализовать шесть из восьми заработанных брейк-пойнтов. В свою очередь, Александрова не исполнила ни одной подачи навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух возможных.

    В 1/8 финала Вондроушова сыграет с американской теннисисткой Питон Стирнс.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли ЦСКА и «Зенит» выявить сильнейшего?
  • ЦСКА — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • «Арсенал» нокаутирует «МЮ»?
  • «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
  • «Ростов» продолжит набирать очки на своем поле?
  • «Ростов» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Сегодня в 19:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ростов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  2.81
  • Прогноз на матч Интер — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Осасуна — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры