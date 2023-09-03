Александрова проиграла Вондроушовой в третьем круге US Open

Российская теннисисткапроиграла в третьем круге турнира US Open.

В двух сетах она проиграла чешке Маркете Вондроушовой — 2:6, 1:6.

Продолжительность встречи составила 57 минут. За это время чешка успела совершить один эйс, допустить три двойные ошибки и реализовать шесть из восьми заработанных брейк-пойнтов. В свою очередь, Александрова не исполнила ни одной подачи навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух возможных.

В 1/8 финала Вондроушова сыграет с американской теннисисткой Питон Стирнс.