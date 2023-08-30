Алькарас до конца 2023 года хочет снова стать первой ракеткой мира

Испанский теннисистотметил, что до конца года нацелен вернуть себе лидерство в рейтинге ATP.

«Да, это моя цель на данный момент. Я уже говорил, что у нас с Новаком хорошая борьба за первую строчку рейтинга. Я знал, что он заберёт первое место себе после US Open. Когда турнир завершится, я постараюсь восстановить свою позицию как можно скорее. Это моя цель. Я работаю для этого. Постараюсь вернуть себе первое место до конца года», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, по итогам US Open 2023 первой ракеткой мира снова станет серб Новак Джокович.