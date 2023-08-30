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    Алькарас до конца 2023 года хочет снова стать первой ракеткой мира

    Теннис Прогнозы на теннис US Open ATP Карлос Алькарас
    Испанский теннисист Карлос Алькарас отметил, что до конца года нацелен вернуть себе лидерство в рейтинге ATP.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Да, это моя цель на данный момент. Я уже говорил, что у нас с Новаком хорошая борьба за первую строчку рейтинга. Я знал, что он заберёт первое место себе после US Open. Когда турнир завершится, я постараюсь восстановить свою позицию как можно скорее. Это моя цель. Я работаю для этого. Постараюсь вернуть себе первое место до конца года», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

    Напомним, по итогам US Open 2023 первой ракеткой мира снова станет серб Новак Джокович.

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