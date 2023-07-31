Шнайдер поднялась на 15 строк в рейтинге WTA

Диана Шнайдер Фото: globallookpress.com
Наибольший скачок из россиянок продемонстрировала Диана Шнайдер, которая поднялась на 15 позиций и теперь занимает 86 строчку.
Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, занимающая 11-е место. Лидером рейтинга является Ига Свентек из Польши.
Рейтинг WTA от 31 июля:
- 1 (1). Ига Свентек (Польша) — 9490 очков;
- 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8845;
- 3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5465;
- 4 (4). Джессика Пегула (США) — 5395;
- 5 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4846;
- 6 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4685;
- 7 (7). Кори Гауфф (США) — 3390;
- 8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 3341;
- 9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3310;
- 10 (10). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3106;
- 11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3015…
- 14 (14). Вероника Кудерметова (Россия) — 2570…
- 18 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2315…
- 21 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2125…
- 26 (26). Анастасия Потапова (Россия) — 1635…
- 35 (37). Анна Блинкова (Россия) — 1253…
- 62 (64). Мирра Андреева (Россия) — 930…
- 67 (63). Анна Калинская (Россия) — 903;
- 68 (68). Элина Аванесян (Россия) — 889…
- 83 (82). Камилла Рахимова (Россия) — 817…
- 86 (101). Диана Шнайдер (Россия) — 785…
- 100 (98). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 719.