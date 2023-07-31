ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ахмат» — ЦСКАБенефис Безбородова в Грозном. «Ахмат» и ЦСКА устроили шоу с пятью пенальти и тремя удалениями
    Все новости спорта

    Шнайдер поднялась на 15 строк в рейтинге WTA

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Диана Шнайдер Арина Соболенко Эрика Андреева Варвара Грачева Анна Блинкова Анастасия Потапова Ига Свентек Онс Жабер Вероника Кудерметова Людмила Самсонова Анна Калинская Маркета Вондроушова Дарья Касаткина Светлана Кузнецова Анастасия Павлюченкова Екатерина Александрова
    Женская теннисная ассоциация на официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.

    Диана Шнайдер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Диана Шнайдер

    Наибольший скачок из россиянок продемонстрировала Диана Шнайдер, которая поднялась на 15 позиций и теперь занимает 86 строчку.

    Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, занимающая 11-е место. Лидером рейтинга является Ига Свентек из Польши.

    Рейтинг WTA от 31 июля:
    • 1 (1). Ига Свентек (Польша) — 9490 очков;
    • 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8845;
    • 3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5465;
    • 4 (4). Джессика Пегула (США) — 5395;
    • 5 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4846;
    • 6 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4685;
    • 7 (7). Кори Гауфф (США) — 3390;
    • 8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 3341;
    • 9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3310;
    • 10 (10). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3106;
    • 11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3015…
    • 14 (14). Вероника Кудерметова (Россия) — 2570…
    • 18 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2315…
    • 21 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2125…
    • 26 (26). Анастасия Потапова (Россия) — 1635…
    • 35 (37). Анна Блинкова (Россия) — 1253…
    • 62 (64). Мирра Андреева (Россия) — 930…
    • 67 (63). Анна Калинская (Россия) — 903;
    • 68 (68). Элина Аванесян (Россия) — 889…
    • 83 (82). Камилла Рахимова (Россия) — 817…
    • 86 (101). Диана Шнайдер (Россия) — 785…
    • 100 (98). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 719.
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» и «Балтика» забьют друг другу
  • «Спартак» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Алания» переиграть КАМАЗ?
  • «Алания» — КАМАЗ. Прогноз и ставки
  • 3.95
    •
  • «Арис» не упустит преимущество?
  • БАТЭ — «Арис» . Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.01
  • Экспресс дня 31 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.95
  • Прогноз на матч Алания — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч БАТЭ — Арис
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Зимбру — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  4.47
  • Экспресс дня 1 августа
  • Завтра в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Свифт Эсперанж — Нью-Сейнтс
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Будучность — Струга
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры