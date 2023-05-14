Касаткина вышла в 1/8 финала турнира в Риме

Российская теннисисткапродолжает успешное выступление на грунтовом турнире в Риме (Италия).

Девятая ракетка мира с трудом одолела Джулию Грабер из Австрии. Восьмая сеяная на турнире россиянка взяла верх над соперницей со счетом 7:5, 4:6, 7:6. Встреча продолжалась 3 час 17 минут.

Касаткина один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 13. На счету Грабер один эйс, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 13.

Следующей соперницей Касаткиной станет сильнейшая в паре Барбора Крейчикова (Чехия) — Елена Остапенко (Латвия).