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    Касаткина вышла в 1/8 финала турнира в Риме

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Дарья Касаткина
    Российская теннисистка Дарья Касаткина продолжает успешное выступление на грунтовом турнире в Риме (Италия).

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    Девятая ракетка мира с трудом одолела Джулию Грабер из Австрии. Восьмая сеяная на турнире россиянка взяла верх над соперницей со счетом 7:5, 4:6, 7:6. Встреча продолжалась 3 час 17 минут.

    Касаткина один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 13. На счету Грабер один эйс, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 13.

    Следующей соперницей Касаткиной станет сильнейшая в паре Барбора Крейчикова (Чехия) — Елена Остапенко (Латвия).

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