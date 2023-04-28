Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисистуспешно прошел второй круг турнира в Мадриде (Испания).

В первом поединке на турнире 26-летний россиянин уверенно переиграл бразильца Тиагу Монтейру.

Спортсмены провели на корте ровно 2 часа и завершили встречу со счетом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу 12-го в мировом рейтинге Хачанова.

Россиянин сделал 10 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Его соперник 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и использовал один брейк-пойнт из четырёх.

В третьем круге грунтового турнира 26-летний россиянин сыграет с победителем матча Кантен Алис (Франция) — Роберто Баутиста Агут (Испания).