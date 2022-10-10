Медведев остался на четвертом месте в рейтинге АТР

Тройка лидеров осталась неизменной: на 1-й строчке испанец Карлос Алькарас, на второй — его соотечественник Рафаэль Надаль, на третьей — норвежец Каспер Рууд.
Андрей Рублев занимает 9-е место, Карен Хачанов с 18-й строчки опустился на 19-ю. Аслан Карацев находится на 39-м месте. Роман Сафиуллин потерял одну позицию и теперь 93-й. 23-летний Павел Котов вошел в топ-100 рейтинга.
Рейтинг АТР от 10 октября:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6740 очков;
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 810;
3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5645;
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5245;
5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5065;
6 (5). Александр Зверев (Германия) — 5040;
7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4320;
8 (11). Тейлор Фритц (США) — 3175;
9 (9). Андрей Рублев (Россия) — 3480;
10 (8). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3445...
19 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2035...
39 (39). Аслан Карацев (Россия) — 1085...
93 (92). Роман Сафиуллин (Россия) — 586...
100 (103). Павел Котов (Россия) — 564.