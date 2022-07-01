Джокович вышел в 1/8 финала Уимблдона

Сербвышел в 1/8 финала Уимблдонского турнира, проходящего на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

В матче третьего круга сербский теннисист за 1 час 52 минуты нанёс поражение соотечественнику Миомиру Кецмановичу со счётом 6:0, 6:3, 6:4.

Первый сеяный Джокович шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть из 14 брейк-пойнтов.

25-я ракетка турнира Кецманович подал один эйс, допустил пять двойных ошибок и взял одну подачу соперника.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Джокович сыграет с представителем Нидерландов Тимом ван Рейтховеном, который в матче третьего круга обыграл грузина Николоза Басилашвили со счётом 6:4, 6:3, 6:4.