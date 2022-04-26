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    Андрей Рублёв высказался о проблемах Джоковича после победы над ним в финале Белграда

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Андрей Рублёв
    Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что думает о трудностях, с которыми столкнулся 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович.

    Андрей Рублёв
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    Андрей Рублёв

    В сезоне-2022 Джокович, не желающий прививаться, уже пропустил несколько турниров, в том числе Открытый чемпионат Австралии. Рублёв обыграл его в трёх сетах в финале турнира в Белграде.

    «Это вообще никак не связано с чувством мяча или физикой. Это больше психологическое. Когда давление переживаешь, не знаешь, сможешь ты вообще играть или нет. Потом резко отменяются ковидные правила, ты понимаешь, что будет возможность играть сезон. Но большую часть не выступал, а находился в этих переживаниях. И если начинать играть на первом турнире на ОАЭ, Монте-Карло под № 1, то ожидания завышены. Но ты не играл, нет ритма — он же быстро теряется.

    Уверен, когда он тренируется, то там идеально получается поймать уверенность на матч. Пару встреч сыграть, выиграть у хороших игроков, и тогда это всё быстро наладится», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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