Хачанов проиграл Полу во 2-м круге турнира в Майами

Россиянинне сумел пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.

В матче второго круга российский теннисист за 2 часа 27 минут проиграл американцу Томми Полу со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:3).

25-я ракетка мира Хачанов выполнил шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти.

Его соперник, занимающий 37-е место в рейтинге ATP, шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 16.

В третьем раунде Пол сыграет против победителя пары Тейлор Фриц (США) — Михаил Кукушкин (Казахстан).