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    Хачанов проиграл Полу во 2-м круге турнира в Майами

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов не сумел пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    В матче второго круга российский теннисист за 2 часа 27 минут проиграл американцу Томми Полу со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:3).

    25-я ракетка мира Хачанов выполнил шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти.

    Его соперник, занимающий 37-е место в рейтинге ATP, шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 16.

    В третьем раунде Пол сыграет против победителя пары Тейлор Фриц (США) — Михаил Кукушкин (Казахстан).

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