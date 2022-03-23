Звонарева и Калинская пробились в основную сетку турнира в Майами

Россиянкапробилась в основную сетку турнира серии WTA-1000 в Майами. В финале квалификации она переиграла украинку Лесю Цуренко — 3:6, 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. На счету Звонаревой 3 эйса, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В первом круге турнира в Майами Звонарева сыграет против японки Мисаки Дои.

Ранее в основную сетку турнира в Майами пробилась еще одна россиянка — Анна Калинская, которая обыграла американку Каролин Долхайд.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась победой россиянки в двух сетах со счетом 7:5, 6:4.

Другой российской теннисистке, Анастасии Потаповой, не удалось выйти в основную сетку. Она в трех сетах проиграла чешке Марии Боузковой — 3:6, 6:3, 4:6.