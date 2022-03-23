ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Случится ли расширение РПЛ?Шкурный интерес. Клубы договорились о расширении РПЛ, но случится ли оно?
  • 07:00
    • Эшли Барти объявила о завершении карьеры
  • 01:07
    • Беллингем — лучший молодой игрок по версии Goal
  • 00:51
    • УЕФА намерен отменить потолок зарплат
  • 00:05
    • Захарян исключен из списка вундеркиндов Goal
  • 23:46
    • Симеоне — самый высокооплачиваемый футбольный тренер Европы
    Все новости спорта

    Звонарева и Калинская пробились в основную сетку турнира в Майами

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Вера Звонарева
    Россиянка Вера Звонарева пробилась в основную сетку турнира серии WTA-1000 в Майами. В финале квалификации она переиграла украинку Лесю Цуренко — 3:6, 6:4, 6:2.

    Вера Звонарева
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вера Звонарева

    Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. На счету Звонаревой 3 эйса, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9.

    В первом круге турнира в Майами Звонарева сыграет против японки Мисаки Дои.

    Ранее в основную сетку турнира в Майами пробилась еще одна россиянка — Анна Калинская, которая обыграла американку Каролин Долхайд.

    Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась победой россиянки в двух сетах со счетом 7:5, 6:4.

    Другой российской теннисистке, Анастасии Потаповой, не удалось выйти в основную сетку. Она в трех сетах проиграла чешке Марии Боузковой — 3:6, 6:3, 4:6.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Затащит ли ЦСКА серию всухую?
  • «Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Салават Юлаев» вновь покажет высокую результативность?
  • «Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Сборная Италии одержит победу в этом матче
  • Италия U19 — Германия U19. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 16:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Италия U19 — Германия U19
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Португалия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Северная Македония
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уэльс — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сербия U21 — Северная Македония U21
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры