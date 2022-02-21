Медведев сократил отставание от Джоковича в рейтинге ATP

Россиянинсократил отставание от первой ракетки мира сербав рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.

На минувшей неделе уроженец Белграда опережал Даниила на 1240 очков. В новом рейтинге отрыв уменьшился до 440 баллов.

Россиянин Андрей Рублев продолжает занимать седьмое место в рейтинге ATP после победы на турнире в Марселе. Аслан Карацев опустился на 22-е место, Карен Хачанов поднялся на 26-ю строчку.

Рейтинг АТР. 21 февраля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8875.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8435.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7515.

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6565.

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 6515.

6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 4928.

7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 4590.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3975.

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3883.

10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3429.

...

22 (15). Аслан Карацев (Россия) — 1933...

26 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1770.