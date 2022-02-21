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    Медведев сократил отставание от Джоковича в рейтинге ATP

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    Россиянин Даниил Медведев сократил отставание от первой ракетки мира серба Новака Джоковича в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    На минувшей неделе уроженец Белграда опережал Даниила на 1240 очков. В новом рейтинге отрыв уменьшился до 440 баллов.

    Россиянин Андрей Рублев продолжает занимать седьмое место в рейтинге ATP после победы на турнире в Марселе. Аслан Карацев опустился на 22-е место, Карен Хачанов поднялся на 26-ю строчку.

    Рейтинг АТР. 21 февраля

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8875.
    2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8435.
    3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7515.
    4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6565.
    5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 6515.
    6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 4928.
    7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 4590.
    8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3975.
    9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3883.
    10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3429.
    ...
    22 (15). Аслан Карацев (Россия) — 1933...
    26 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1770.

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