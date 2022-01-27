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    Коллинз выиграла у Швентек в полуфинале Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open WTA
    Американка Даниэль Коллинз стала второй финалисткой женского турнира Открытого чемпионата Австралии, который проходит в эти дни в Мельбурне.

    Даниэль Коллинз
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    Даниэль Коллинз

    В матче 1/2 финала Коллинз одержала победу над польской теннисисткой Игой Швентек со счетом 6:4, 6:1.

    Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут.

    Даниэль за это время выполнила 7 подач навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов.

    В финале Коллинз сыграет против австралийки Эшли Барти. Решающий матч пройдет 29 января.

    На следующей неделе американская теннисистка дебютирует в топ-10 рейтинга WTA.

    В 2019 году Коллинз дошла на Australian Open до полуфинала.

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