Коллинз выиграла у Швентек в полуфинале Australian Open

Американкастала второй финалисткой женского турнира Открытого чемпионата Австралии, который проходит в эти дни в Мельбурне.

В матче 1/2 финала Коллинз одержала победу над польской теннисисткой Игой Швентек со счетом 6:4, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут.

Даниэль за это время выполнила 7 подач навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов.

The fairytale run continues for Danielle Collins ✨

The American delivers an emphatic 6-4 6-1 victory to upset 7th seed Iga Swiatek and advance to her maiden Grand Slam final.

🎥: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis#AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/NTeCwykXlE