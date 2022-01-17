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    Новак Джокович вернулся в Сербию

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Первая ракетка мира Новак Джокович прилетел в Белград из Дубая. Теннисиста встретили члены семьи и поклонники.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    5 января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна. Спортсмен, прибывший для участия в турнире Australian Open, не был вакцинирован против коронавируса, а его медотвод вызвал вопросы у погранслужбы.

    После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович оспорил в суде законность решения пограничной службы и выиграл дело, но австралийские власти 14 января приняли решение повторно аннулировать визу теннисиста и депортировать его из страны. Спортсмен подал новую апелляцию, но она была отклонена.

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