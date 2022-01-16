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    Чакветадзе о депортации Джоковича из Австралии: Все это выглядело отвратительно

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    Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе высказалась по поводу депортации Новака Джоковича из Австралии.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    Федеральный суд Австралии ранее отклонил апелляцию Джоковича по делу против министра иммиграции Австралии Алекса Хоука, который лично принял решение об аннулировании визы сербского теннисиста. Первой ракетке мира также грозит запрет на въезд в Австралию сроком до трех лет.

    Австралийские власти отказались пускать Джоковича в страну из-за отсутствия прививки от коронавируса.

    «В этой истории больше вопросов, почему Новаку дали тогда изначально зеленый свет, и он прилетел в Австралию и вообще считал, что может спокойно принять участие в турнире.

    Просто сразу бы правительство ответило, что нет, вы не можете въехать в нашу страну. Было очевидно, что его не будет на Australian Open.

    Его жалко, потому что могли бы сразу запретить, чтобы он не летал туда-сюда.

    Все началось, на мой взгляд, с фотографии в Instagram, что он летит в Австралию. А лететь долго, пока долетел, в Австралии такой шум поднялся, что Джокович с медотводом, без прививки залетает в страну, все уже были под прессингом журналистов. С этого все началось, поскольку другие люди с медотводом тихонечко залетели без каких-либо заявлений и публикаций. Рената Ворачова даже турнир успела сыграть.

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    • Он три года не сыграет на своем любимом турнире. Наверное, юристы будут подавать апелляции. Но это же его любимый турнир, он грезит о том, чтобы стать величайшим теннисистом. Ему 35 в этом году, плюс три года — хотя, возможно, он будет играть до 40, кто его знает. Все сложилось очень-очень некрасиво. Вот если бы ему сразу дали отказ, и он не прилетел, это одна ситуация. Но ему сказали, что ты в принципе можешь выступать, приезжай, а потом после этой фотографии начался шум, а на месте никто на себя ответственность брать не стал. Понятно, что правительство Австралии — это не целостный механизм, что каждый отвечает за свое, но все это выглядело, честно говоря, отвратительно», — приводит слова Джоковича «Спорт-Экспресс».

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