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    Касаткина преодолела барьер первого круга турнира в Сиднее

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Дарья Касаткина
    Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла американку Софию Кенин в матче первого круга турнира WTA в Сиднее со счетом 6:4, 6:0.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты. Дарья трижды подала навылет, сделала 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету чемпионки Australian Open 2020 года ни одного эйса и брейка, а также 2 двойные ошибки.

    В следующем раунде Касаткина встретится с сильнейшей в паре Фиона Ферро (Франция) — Элиза Мертенс (Бельгия).

    Напомним, что на минувшей неделе Дарья дошла до полуфинала турнира в Мельбурне, где проиграла американке Аманде Анисимовой.

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