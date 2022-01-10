Касаткина преодолела барьер первого круга турнира в Сиднее

Дарья Касаткина Фото: globallookpress.com
Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты. Дарья трижды подала навылет, сделала 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету чемпионки Australian Open 2020 года ни одного эйса и брейка, а также 2 двойные ошибки.
В следующем раунде Касаткина встретится с сильнейшей в паре Фиона Ферро (Франция) — Элиза Мертенс (Бельгия).
Напомним, что на минувшей неделе Дарья дошла до полуфинала турнира в Мельбурне, где проиграла американке Аманде Анисимовой.