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    Веснина не сыграет на Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис Елена Веснина Australian Open WTA
    Российская теннисистка Елена Веснина не примет участия на зимних турнирах.

    Елена Веснина
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    Елена Веснина

    Таким образом, Веснина пропустит первый турнир «Большого шлема» в 2022-м году — Открытый чемпионат Австралии, который пройдет с 17 по 30 января.

    «К сожалению, нет. Приняла это решение за пару дней до вылета на отдых. Лететь и просто так отбывать номер — не для меня.

    А форма сейчас далека от идеальной, плюс травма и последствия простуды дают о себе знать. Поэтому этот отдых был просто необходим», — написала Веснина в своем Instagram.

    Веснина выиграла золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро в парном разряде в 2016 году. Минувшим летом россиянка стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в миксте.

    Ранее Веснина брала паузу в карьере в связи с рождением дочери, но вернулась ради выступления на Играх в Токио.

    Веснина не сыграет в Австралии
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