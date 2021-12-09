Веснина не сыграет на Australian Open

Российская теннисисткане примет участия на зимних турнирах.

Таким образом, Веснина пропустит первый турнир «Большого шлема» в 2022-м году — Открытый чемпионат Австралии, который пройдет с 17 по 30 января.

«К сожалению, нет. Приняла это решение за пару дней до вылета на отдых. Лететь и просто так отбывать номер — не для меня.

А форма сейчас далека от идеальной, плюс травма и последствия простуды дают о себе знать. Поэтому этот отдых был просто необходим», — написала Веснина в своем Instagram.

Веснина выиграла золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро в парном разряде в 2016 году. Минувшим летом россиянка стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в миксте.

Ранее Веснина брала паузу в карьере в связи с рождением дочери, но вернулась ради выступления на Играх в Токио.