Берреттини из-за травмы не смог доиграть матч со Зверевым на Итоговом турнире

Итальянецне смог доиграть матч против немцав первом туре группового этапа Итогового турнира ATP, который проходит в эти дни в Турине (Италия).

Берреттини снялся в начале второго сета при счете 7:6, 1:0 в пользу соперника.

Итальянский теннисист получил травму мышц живота. Из-за аналогичного повреждения он пропустил несколько месяцев в начале сезона.

На данный момент неизвестно, сможет ли Берреттини сыграть в следующих матчах на Итоговом турнире.

Во втором туре Зверев сыграет с Даниилом Медведевым, а Берреттини должен встретиться с поляком Хубертом Хуркачем.

Devastating 😔

Matteo Berrettini pulls up with injury mid way through his opening #NittoATPFinals match in Turin vs Zverev... pic.twitter.com/16osAaHqhJ