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    Касаткина вывела сборную России вперед в финале Кубка Билли Джин Кинг

    Теннис Кубок Федерации WTA Дарья Касаткина Прогнозы на теннис
    Россиянка Дарья Касаткина победила в стартовом матче финала Кубка Билли Джин Кинг.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    В поединке первого тура российская теннисистка за 1 час 20 минут одолела швейцарку Жиль Тайхманн со счетом 6:2, 6:4.

    У Касaткиной не было эйсов, но зато она ни совершила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из семи.

    Нa счету Тайхманн одна подача навылет, одна двойная ошибка, и два брейка при трех возможностях взять подачу россиянки.

    Сборная России повела в матче со Швейцарией — 1:0. Следующими на корт выйдут Людмила Самсонова и Белинда Бенчич. Финал длится до двух побед.

    Кубок Билли Джин Кинг до 2020 года назывался Кубком Федерации, который сборная России выигрывала 4 раза (2004, 2005, 2007, 2008).

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