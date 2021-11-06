Касаткина вывела сборную России вперед в финале Кубка Билли Джин Кинг

Россиянкапобедила в стартовом матче финала Кубка Билли Джин Кинг.

В поединке первого тура российская теннисистка за 1 час 20 минут одолела швейцарку Жиль Тайхманн со счетом 6:2, 6:4.

У Касaткиной не было эйсов, но зато она ни совершила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из семи.

Нa счету Тайхманн одна подача навылет, одна двойная ошибка, и два брейка при трех возможностях взять подачу россиянки.

Сборная России повела в матче со Швейцарией — 1:0. Следующими на корт выйдут Людмила Самсонова и Белинда Бенчич. Финал длится до двух побед.

Кубок Билли Джин Кинг до 2020 года назывался Кубком Федерации, который сборная России выигрывала 4 раза (2004, 2005, 2007, 2008).