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    Павлюченкова на одну строчку улучшила свое положение в рейтинге WTA

    Теннис WTA Анастасия Павлюченкова Прогнозы на теннис
    Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала обновленную версию рейтинга.

    Анастасия Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова

    Россиянка Анастасия Павлюченкова переместилась с 14-го на 13-е место, повторив свой лучший результат в карьере.

    Другая представительница России Людмила Самсонова, дошедшая до полуфинала турнира в Люксембурге, поднялась на 44-ю строчку.

    Чешская теннисистка Барбора Крейчикова сместила с пятой позиции японку Наоми Осаку, которая опустилась на восьмое место, шестой стала полька Ига Швентек. Лидерство сохраняет австралийка Эшли Барти.

    В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) россияне сохранили свои позиции: Даниил Медведев занимает вторую строчку рейтинга, Андрей Рублев — пятую, Аслан Карацев и Карен Хачанов располагаются на 25-м и 27-м местах соответственно. Лидером рейтинга остался серб Новак Джокович, тройку лидеров замыкает грек Стефанос Циципас.

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