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    US Open. Медведев обыграл Андухара, Рахимова выбыла

    Обзор матчей пятого игрового дня Открытого чемпионата США

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    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев
    В пятницу, 3 сентября, на Открытом чемпионате США по теннису пройдут матчи третьего круга.

    Мужчины

    Даниил Медведев (Россия) — Пабло Андухар (Испания) — 6:0, 6:4, 6:3

    Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США.

    В поединке третьего раунда второй номер посева обыграл испанца Пабло Андухара — 6:0, 6:4, 6:3.

    Встреча продолжалась два часа. Медведев выполнил 9 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 7 брейк-поинтов из 13.

    На счету Андухара нет эйсов, 8 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-поинт из 4.

    Следующим соперником Медведева станет австралиец Алексей Попырин или британец Даниэль Эванс.

    Женщины

    Камилла Рахимова (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 4:6, 2:6

    Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата США.

    В поединке третьего раунда россиянка проиграла чешке Барборе Крейчиковой со счетом 4:6, 2:6.

    Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. Рахимова выполнила 2 подачи навылет, не допустила двойных ошибок и упустила 2 брейк-поинта.

    На счету Крейчиковой 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-поинта из 3.

    За место в четвертьфинале Крейчикова поборется с испанкой Гарбинье Мугурусой.

    Гарбинье Мугуруса (Испания) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 6:4, 3:6, 6:2

    Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США.

    В матче третьего круга соревнований девятая сеяная обыграла белоруску Викторию Азаренко со счетом 6:4, 3:6, 6:2.

    Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. Мугуруса 7 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 15 брейк-поинтов.

    Азаренко подала 4 эйса, 7 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 из 9 брейк-поинтов.

    За выход в четвертьфинал US Open Мугуруса поборется с чешкой Барборой Крейчиковой.

    Симона Халеп (Румыния) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 7:6 (13:11), 4:6, 6:3

    Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла Елену Рыбакину из Казахстана в матче третьего круга US Open.

    Встреча, которая продолжалась два с половиной часа, завершилась со счетом 7:6 (13:11), 4:6, 6:3.

    Халеп 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 10 брейк-поинтов. Рыбакина подала 14 эйсов, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 7 брейк-поинтов.

    За выход в четвертьфинал Халеп поборется с россиянкой Дарьей Касаткиной или украинкой Элиной Свитолиной.

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