Павлюченкова проиграла Крейчиковой в финале «Ролан Гаррос»

Чешская теннисисткастала победительницей Открытого чемпионата Франции, проходящего в Париже.

В финале «Ролан Гаррос» представительница Чехии за час и 55 минут обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову — 6:1, 2:6, 6:4.

Соперницы совершили по два эйса. Павлюченкова совершила одну двойную ошибку против пяти у Крейчиковой и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. В активе чешской спортсменки шесть брейков из 14.

Выход в финал «Ролан Гаррос» стал лучшим достижением в карьере Павлюченковой на турнирах Большого шлема, ранее она не добиралась на них далее стадии 1/4 финала.

Крейчикова выиграла свой первый в карьере титул на турнире «Большого Шлема».