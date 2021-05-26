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    Андрееску снялась с турнира в Страсбуре

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    Канадская теннисистка Бьянка Андрееску заявила, что снялась с турнира WTA в Страсбуре (Франция) из-за травмы.

    Бьянка Андрееску
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    Бьянка Андрееску

    25 мая Андрееску, занимающая седьмое место в рейтинге WTA, в матче второго круга соревнования победила представительницу Бельгии Марину Заневску со счетом 6:1, 6:4. После игры она заявила, что у нее есть небольшая травма живота, которую она не хочет усугубить в преддверии «Ролан Гарроса», который пройдет с 30 мая по 13 июня

    «Не хочу рисковать. Хотя ничего серьезного, просто небольшой дискомфорт. Очень обидно, что приходится покидать турнир. Теннис, который я показывала в двух матчах, был очень, очень хорошим», — написала Андрееску в своем Twitter.

    В 1/4 финала турнира в Страсбуре Андрееску должна была встретиться с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния) — Чжан Шуай (Китай).

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