Андрееску снялась с турнира в Страсбуре

Канадская теннисистказаявила, что снялась с турнира WTA в Страсбуре (Франция) из-за травмы.

25 мая Андрееску, занимающая седьмое место в рейтинге WTA, в матче второго круга соревнования победила представительницу Бельгии Марину Заневску со счетом 6:1, 6:4. После игры она заявила, что у нее есть небольшая травма живота, которую она не хочет усугубить в преддверии «Ролан Гарроса», который пройдет с 30 мая по 13 июня

«Не хочу рисковать. Хотя ничего серьезного, просто небольшой дискомфорт. Очень обидно, что приходится покидать турнир. Теннис, который я показывала в двух матчах, был очень, очень хорошим», — написала Андрееску в своем Twitter.

В 1/4 финала турнира в Страсбуре Андрееску должна была встретиться с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния) — Чжан Шуай (Китай).