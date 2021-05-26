Андрееску снялась с турнира в Страсбуре

Бьянка Андрееску Фото: globallookpress.com
25 мая Андрееску, занимающая седьмое место в рейтинге WTA, в матче второго круга соревнования победила представительницу Бельгии Марину Заневску со счетом 6:1, 6:4. После игры она заявила, что у нее есть небольшая травма живота, которую она не хочет усугубить в преддверии «Ролан Гарроса», который пройдет с 30 мая по 13 июня
«Не хочу рисковать. Хотя ничего серьезного, просто небольшой дискомфорт. Очень обидно, что приходится покидать турнир. Теннис, который я показывала в двух матчах, был очень, очень хорошим», — написала Андрееску в своем Twitter.
В 1/4 финала турнира в Страсбуре Андрееску должна была встретиться с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния) — Чжан Шуай (Китай).