Джокович одолел Циципаса в четвертьфинале турнира в Риме

Сербский теннисиствышел в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Риме.

В четвертьфинальном поединке первый номер посева одолел грека Стефаноса Циципаса — 4:6, 7:5, 7:5.

Теннисисты провели на корте 3 часа 18 минут. Во втором сете Циципас вел 4:2, а в третьем — 5:4 с брейком, но не дожал более именитого оппонента.

Джокович 4 раза подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-поинтов из 23.

Циципас выполнил 5 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и использовал 5 шансов из 14 взять подачу соперника.

За выход в финал Новак поспорит с победителем матча Андрей Рублев (Россия) — Лоренцо Сонего (Италия).