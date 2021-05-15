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    Джокович одолел Циципаса в четвертьфинале турнира в Риме

    Теннис ATP Новак Джокович  Стефанос Циципас Прогнозы на теннис
    Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Риме.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    В четвертьфинальном поединке первый номер посева одолел грека Стефаноса Циципаса — 4:6, 7:5, 7:5.

    Теннисисты провели на корте 3 часа 18 минут. Во втором сете Циципас вел 4:2, а в третьем — 5:4 с брейком, но не дожал более именитого оппонента.

    Джокович 4 раза подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-поинтов из 23.

    Циципас выполнил 5 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и использовал 5 шансов из 14 взять подачу соперника.

    За выход в финал Новак поспорит с победителем матча Андрей Рублев (Россия) — Лоренцо Сонего (Италия).

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