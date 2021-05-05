Павлюченкова пробилась в полуфинал турнира в Мадриде

Россиянкапробился в полуфинал турнира Mutua Madrid Open в Мадриде, призовой фонд которого превышает 2,6 миллиона евро.

В четвертьфинале российская теннисистка, занимающая 41-е место в мировом рейтинге WTA, за два часа обыграла соперницу из Чехии Каролину Мухову (20-я ракетка мира) со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:2).

Павлюченкова ни разу не подала навылет, допустив 2 двойные ошибки и реализовав 4 брейкпоинта из 4.

На счету чешской теннисистки 1 эйс, 1 двойная и 4 реализованных брейкпоинта из 11.

В полуфинале турнира представительница России встретится с победительницей противостояния Элиза Мертенс (Бельгия, 13) — Арина Соболенко (Белоруссия, 5).