Рублев рассказал о планах на грунтовый сезон

Российский теннисистсообщил, что планирует выступить на всех грунтовых турнирах.

Во вторник Рублев сыграет против американца Томми Пола во втором круге «Мастерса» в Мадриде.

«Когда я поднялся в рейтинге достаточно высоко, я был где-то в тридцатке лучших, я два раза получил травму, это было летом два грунтовых сезона подряд.

В прошлом году пришла пандемия. Вот так неудачно прошли для меня три грунтовых сезона.

Наконец, я здесь. Надеюсь, это будет мой первый год, когда я на высоком уровне в режиме нон-стоп отыграю весь грунтовый сезон, все турниры.

Я не знаю, какое покрытие для меня лучшее. Но я считаю, что грунт — это настоящий теннис.

На грунте нужно быть физически подготовленным, нужно быть умным, понимать, как играть, куда играть.

На грунте везение обычно не играет такой роли, как на харде. Например, на харде парень с мощной подачей может внезапно выполнить один хороший прием в важный момент — и это все изменит. На грунте такого обычно не происходит.

На грунте нужно быть физически подготовленным, чтобы бороться за каждый розыгрыш, правильно выбирать направления. Нужно вырывать победу», — приводит слова atptour.com.

Напомним, в финале «Мастерса» в Монте-Карло Рублев проиграл греку Стефаносу Циципасу.