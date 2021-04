Старт «Ролан Гаррос» перенесен на неделю

перенесен на неделю, сообщается на официальном сайте французского турнира «Большого шлема».

Это связано с тем, что во Франции продолжает действовать комендантский час и вводится новый режим самоизоляции на месяц.

Изначально турнир во Франции должен был пройти с 17 мая по 6 июня. Новые сроки проведения соревнования — с 24 мая по 13 июня. Квалификационная сетка стартует 24 мая, основная — 30-го.

«Уимблдон», как и другие «Большие шлемы», поддержал решение «Ролан Гаррос» и не планирует переносить соревнования. Основная сетка стартует 28 июня. При этом травяной сезон-2021 сократится на одну неделю.

In agreement with the French public authorities and the governing bodies of international tennis, the French Tennis Federation made the responsible decision to postpone the 2021 Roland-Garros tournament by one week, which will now be held from 24 May to 13 June.