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    Хачанов опустился на 24 место в рейтинге ATP

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    Российский теннисист Карен Хачанов опустился с 22-го на 24-е место в рейтинге ATP, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    Россиянин Даниил Медведев сохранил второе место в рейтинге, Андрей Рублев — восьмое, Аслан Карацев опустился с 27-го на 28-е место.

    Список продолжает возглавлять серб Новак Джокович.

    Рейтинг ATP от 5 апреля:

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 963 очка
    2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 030
    3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 670
    4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8 660
    5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7 040
    6 (7). Александр Зверев (Германия) — 6 125
    7 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 5 875
    8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 5 400
    9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 720
    10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 453…
    24 (22). Карен Хачанов (Россия) — 2 280…
    28 (27). Аслан Карацев (Россия) — 1 918.

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