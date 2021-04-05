Хачанов опустился на 24 место в рейтинге ATP

Карен Хачанов Фото: globallookpress.com
Россиянин Даниил Медведев сохранил второе место в рейтинге, Андрей Рублев — восьмое, Аслан Карацев опустился с 27-го на 28-е место.
Список продолжает возглавлять серб Новак Джокович.
Рейтинг ATP от 5 апреля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 963 очка
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 030
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 670
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8 660
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7 040
6 (7). Александр Зверев (Германия) — 6 125
7 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 5 875
8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 5 400
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 720
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 453…
24 (22). Карен Хачанов (Россия) — 2 280…
28 (27). Аслан Карацев (Россия) — 1 918.