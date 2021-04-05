Хачанов опустился на 24 место в рейтинге ATP

Российский теннисистопустился с 22-го на 24-е место в рейтинге ATP, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Россиянин Даниил Медведев сохранил второе место в рейтинге, Андрей Рублев — восьмое, Аслан Карацев опустился с 27-го на 28-е место.

Список продолжает возглавлять серб Новак Джокович.

Рейтинг ATP от 5 апреля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 963 очка

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 030

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 670

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8 660

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7 040

6 (7). Александр Зверев (Германия) — 6 125

7 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 5 875

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 5 400

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 720

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 453…

24 (22). Карен Хачанов (Россия) — 2 280…

28 (27). Аслан Карацев (Россия) — 1 918.