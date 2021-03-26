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    Кудерметова вышла в третий круг турнира в Майами

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    Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира, проходящего в Майами (США).

    Вероника Кудерметова
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    Вероника Кудерметова

    В 1/32 финала 37-я ракетка мира в двух сетах обыграла американку Даниэль Коллинз, занимающую 40-е место в рейтинге WTA — 6:3, 6:2.

    Встреча продлилась 1 час и 13 минут. 23-летняя Кудерметова, занимающая 37-е место рейтинга WTA, выполнила три эйса и реализовала четыре брейк-поинта из шести, допустив одну двойную ошибку. 27-летняя Коллинз, находящаяся на 40-м месте рейтинга, выполнила лишь один эйс.

    Соперницей Кудерметовой в 1/16 финала станет белоруска Арина Соболенко.

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