Кудерметова вышла в третий круг турнира в Майами

Российская теннисисткавышла в третий круг турнира, проходящего в Майами (США).

В 1/32 финала 37-я ракетка мира в двух сетах обыграла американку Даниэль Коллинз, занимающую 40-е место в рейтинге WTA — 6:3, 6:2.

Встреча продлилась 1 час и 13 минут. 23-летняя Кудерметова, занимающая 37-е место рейтинга WTA, выполнила три эйса и реализовала четыре брейк-поинта из шести, допустив одну двойную ошибку. 27-летняя Коллинз, находящаяся на 40-м месте рейтинга, выполнила лишь один эйс.

Соперницей Кудерметовой в 1/16 финала станет белоруска Арина Соболенко.