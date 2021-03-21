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    Касаткина: Олимпиада — особенные соревнования, хотела бы там выступить

    Теннис Дарья Касаткина WTA Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Дарья Касаткина после победы на турнире St. Petersburg Ladies Trophy заявила, что хотела бы выступить на Олимпиаде.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    «Очень рада тому, что выиграла еще один турнир в этом сезоне, ощущения великолепные. Как говорит мой тренер, лучшее лекарство для теннисиста — победа в матчах.

    Конечно, Олимпиада — особенные соревнования. Если у нас в этом году будет такая возможность, конечно, хотела бы там выступить.

    Пока больше ничего сказать не могу, потому что с Олимпиадой сейчас вообще непонятная ситуация.

    В начале я, конечно, думала, что пандемия мне помешала очень сильно, но по итогу у меня был очень большой тренировочный блок, который мне очень много дал. Я поняла многое о себе, о своей игре и вообще обо всём.

    Можно сказать, что моя игра создана для грунта. В то же время у нас 60 процентов сезона все-таки проходит на харде, а на грунте мы играем буквально месяца два — меньше возможностей.

    При этом на грунте у меня тоже довольно-таки неплохие результаты. Плюс нужно приспосабливаться к разным покрытиям везде.

    В Петербурге корт достаточно медленный и немного напоминает грунт, поэтому он мне подходит и нравится.

    Вообще мой тренер говорит, что у меня очень хорошая игра для харда, а я ему говорю, что для грунта — у нас небольшие дебаты по этому поводу.

    Я горжусь больше всего тем, как смогла справляться с давлением. Отвечать более развернуто сейчас непросто, эмоции всё перекрывают», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».

    Напомним, Касаткина также месяц назад выиграла Phillip Island Trophy в Мельбурне.

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