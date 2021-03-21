Касаткина: Олимпиада — особенные соревнования, хотела бы там выступить

Российская теннисисткапосле победы на турнире St. Petersburg Ladies Trophy заявила, что хотела бы выступить на Олимпиаде.

«Очень рада тому, что выиграла еще один турнир в этом сезоне, ощущения великолепные. Как говорит мой тренер, лучшее лекарство для теннисиста — победа в матчах.

Конечно, Олимпиада — особенные соревнования. Если у нас в этом году будет такая возможность, конечно, хотела бы там выступить.

Пока больше ничего сказать не могу, потому что с Олимпиадой сейчас вообще непонятная ситуация.

В начале я, конечно, думала, что пандемия мне помешала очень сильно, но по итогу у меня был очень большой тренировочный блок, который мне очень много дал. Я поняла многое о себе, о своей игре и вообще обо всём.

Можно сказать, что моя игра создана для грунта. В то же время у нас 60 процентов сезона все-таки проходит на харде, а на грунте мы играем буквально месяца два — меньше возможностей.

При этом на грунте у меня тоже довольно-таки неплохие результаты. Плюс нужно приспосабливаться к разным покрытиям везде.

В Петербурге корт достаточно медленный и немного напоминает грунт, поэтому он мне подходит и нравится.

Вообще мой тренер говорит, что у меня очень хорошая игра для харда, а я ему говорю, что для грунта — у нас небольшие дебаты по этому поводу.

Я горжусь больше всего тем, как смогла справляться с давлением. Отвечать более развернуто сейчас непросто, эмоции всё перекрывают», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».

Напомним, Касаткина также месяц назад выиграла Phillip Island Trophy в Мельбурне.